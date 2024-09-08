Kütahya'da, denetim yapan polis ekipleri, kıraathanede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Alipaşa Mahallesi Kışlaönü Sokak'ta bulunan kıraathanede 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
İş yeri yetkilisi A.A. (68) ve çalışanı A.Ö.'ye (68) adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişiye de Kabahatler Kanununca 6 bin 425'şer lira olmak üzere toplamda 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynanan bin 200 liraya da el konuldu.
İşletmenin 30 gün süreyle mühürlenmesi için işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Kumar Baskını: Dört Kişi Suçüstü! - Son Dakika
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