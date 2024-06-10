Kütahya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Kütahya\'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ürünlerin fiyat etiketlerinin raf ve kasa fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca fahiş fiyat artışı, gramaj-ambalaj kontrolü gibi incelemeler yapıldı. Denetimlerin tüketicilerin korunması amacıyla düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

10.06.2024 12:47
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Kütahya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin raflara konulup konulmadığını, indirimlerin raf etiketlerine yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denetimde raflarda yer alan etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla karşılaştırılması, fahiş fiyat artışı incelemesi, gramaj-ambalaj kontrolü de yapıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, gazetecilere tüketicilerin korunmasına yönelik hemen her gün denetim yaptıklarını söyledi.

Bugün de kentte 4 ekipler birlikte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Kurban bayramı öncesinde denetimlerimizi ağırlıklı olarak özellikle bayramda daha çok tüketilen tatlı, şeker, kolonya ve diğer temel gıda malzemelerine yönelik yapıyoruz. Kütahya'da yılbaşından bu yana 10 binden fazla ürünü kayıt altına alarak denetlerken bir de ekiplerimizin denetim esnasında gözle yaptıkları denetimlerimiz oluyor. Denetimlerimizi, genellikle nerede ve hangi ürünlerde sıkıntı ve sorun olma ihtimaline olabilecekse ona göre yapıyoruz. Örneğin bugünlerde bayram hazırlıkları var, fırsatçılık veya diğer sorun olabilecek durumlar için bizler yine tüketicilerimiz için sahadayız, denetimdeyiz."

Uygun, denetimlerde zaman zaman cezai müeyyideler de uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı - Son Dakika

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