Kütahya'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti

Kütahya\'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti

Kütahya'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kızartma yağlarından biyodizel yakıt üretti.

11.06.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kızartma yağlarından biyodizel yakıt üretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle proje hazırladı.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle atık yağ toplama kampanyası düzenleyen öğrenci ve öğretmenler litrelerce atık yağ topladı.

Proje koordinatörü Usta Öğretici Mehmet Bozkurt, gazetecilere, atık yağları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak için öğrencilerle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Atık yağlardan ilk önce sabun ve süs mumu ürettiklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Daha sonra atık yağlardan neler yapabiliriz diye araştırma yaparken biyodizel üretme fikri ortaya çıktı. Bilindiği üzere dünya ve ülkemiz petrol ürünlerine bağımlı halde. Bundan da yola çıkarak geri dönüşümü sağlamak adına böyle bir girişimde bulunduk. Bunun üzerinde AR-GE çalışması yaparak belli bir standarda ulaştık. Araçlara uyumunu artırmak adına içindeki kimyasalları düzenleyip saflaştırarak biyodizeli üretmeyi başardık. 1 litre atık yağdan 90 ml biyodizel üretiyoruz."

Çevreye duyarlı bir ürün olması için uğraştıklarını kaydeden Bozkurt, "Biyodizeli üretirken olabildiğince çevreye zararsız üretmemiz gerektiğinin de farkında olarak araçlarımızda denedik. Araçların partikül filtreleri, EGR dönüşüm sistemlerine de zarar vermeden üretmeyi başardık." dedi.

Okul olarak genel temizlik malzemelerinden iç ve dış cephe boyaları, ultrason jeli gibi 50'ye yakın ürün ürettiklerini ve bu ürünlerin başta kamu kuruluşları olmak üzere birçok kuruma satışını yaptıklarını da aktaran Bozkurt, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra biyodizelin de seri üretimini yaparak satışını yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Biyodizel Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement