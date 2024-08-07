Kütahya'da maden ocağında iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da maden ocağında iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Kütahya\'da maden ocağında iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan bir işçi ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.

07.08.2024 19:10
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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü M.Ö. (32) gözaltına alındı.

Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyünde bulunan maden ocağı girişine yük taşıyan M.Ö. yönetimindeki iş makinesinin iddiaya göre gaz teli koptu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, ocak girişinde bulunan işçilerden Erkan Dibekli'nin üzerine geldi. İş makinesi ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Dibekli, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dibekli, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinesi operatörü M.Ö., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da maden ocağında iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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