Kütahya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü Semih Öksüz öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü Semih Öksüz öldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Tavşanlı kara yolunun yan yol kısmında hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Semih Öksüz (23), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde kurtarılamadı. Öksüz'ün eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Semih Öksüz (23) yönetimindeki 43 AEU 802 plakalı motosiklet, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun yan yol kısmında, A.T. idaresindeki 43 AGZ 744 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Semih Öksüz'ün eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü Semih Öksüz öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
10:18
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:30:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Kütahya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü Semih Öksüz öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement