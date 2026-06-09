Kütahya\'da Motosiklet Kazası

Kütahya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki çift yaralandı.
Mehmet Ş, idaresindeki 43 ADL 961 plakalı motosiklet, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Ulusoy Kavşağı yakınında Ahmet Y'nin kullandığı 34 NJD 69 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada devrilen motosikleteki sürücüsü Mehmet ile eşi Gülsüm Ş, yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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