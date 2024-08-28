Kütahya'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Kütahya'da ciple motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada başından ağır yaralanan motosikletli kurye Koşmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Koşmaz, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

28.08.2024 15:17
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Kütahya'da ciple motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 25 Ağustos'ta, H.İ.Ö. (25) idaresindeki yabancı plakalı cip ile Talha Koşmaz'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada başından ağır yaralanan motosikletli kurye Koşmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Koşmaz, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Polisin gözaltına aldığı H.İ.Ö. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pizzacıda çalışıyordu

Yaşamını yitiren Koşmaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Dumlupınar Mahallesi'ndeki Siteler Buhara Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, baba Recep Koşmaz ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle sakinleri, motosikletli kuryeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verilen Talha Koşmaz'ın bir süre önce kentteki bir pizzacıda işe başladığı, iş çıkışı motosikletle evine giderken trafik kazasına karıştığı anlaşıldı.

Kaynak: AA

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