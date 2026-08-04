Kütahya\'da muhtarlara "Depozito Yönetim Sistemi" anlatıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm çalışmalarını güçlendirmek amacıyla mahalle muhtarlarına yönelik "Depozito Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının sürece aktif katkısının önemine vurgu yapıldı.

Kütahya'da mahalle muhtarlarına yönelik "Depozito Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda görevlendirilen Art Geri Dönüşüm firması yetkilileri tarafından Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz da sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili sunum yaparak, kaynakların verimli kullanılması, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Programa katılan Art Geri Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Akgümüş ile Art Geri Dönüşüm Yöneticisi Esma Çoban, muhtarların sorularını yanıtlayarak sistemin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarlarının sürece aktif katkısının önemine vurgu yapıldı.