Kütahya\'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

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ENGEBELİ ARAZİ NEDENİYLE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILIYOR

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapılıyor. Yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, 17 arazöz, 7 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya),