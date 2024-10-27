ENGEBELİ ARAZİ NEDENİYLE MÜDAHALE GÜÇLÜKLE YAPILIYOR
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapılıyor. Yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, 17 arazöz, 7 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Öte yandan yangın, dron ile havadan görüntülendi.
Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya),
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale - Son Dakika
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