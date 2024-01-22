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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan bir otobüs, kaza sonucu devrildi. Kazada sürücü dahil 18 kişi yaralandı ve ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kütahya\'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
22.01.2024 - 09:33,
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İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan otobüs Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrildi. Kaza sonucunda 18 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücüyle otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Abdülkadir Doğruyol: YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN .BİR AN EVVEL SAĞLIKLARINA KAVUŞSUNLAR . Yanıtla 0 8

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SON DAKİKA: Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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