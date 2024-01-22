Kütahya\'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan otobüs Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrildi. Kaza sonucunda 18 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucunda yaralanan sürücüyle otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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