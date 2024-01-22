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Kütahya'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 18 kişi yaralandı. İzmir'den Eskişehir'e giden yolcu otobüsü, virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Yaralandı
22.01.2024 - 13:45,
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gediz- Kütahya kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Yaylaköy yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e giden İ.D.'nin kullandığı 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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