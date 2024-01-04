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Kütahya'da otomobil devrildi ve yandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil devrildi ve yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Orhan Kaçar yönetimindeki otomobil tarlaya devrildikten sonra alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Samet Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Kütahya\'da otomobil devrildi ve yandı: 1 ölü, 2 yaralı
04.01.2024 - 04:47,
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Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Orhan Kaçar (33) yönetimindeki 43 ACD 218 plakalı otomobil, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 25. kilometresinde tarlaya devrildikten sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobildeki Samet Yavuz'un (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Özlem Biçer (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Biçer'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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