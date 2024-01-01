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Kütahya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Anne ve oğlu yaralandı

Kütahya'da meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Fas uyruklu anne ve oğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Anne ve oğlu yaralandı
01.01.2024 - 21:48,
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KÜTAHYA'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada Fas uyruklu anne ve oğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü S.P. (42), kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Parmakören Mahallesi Barış Pınarı Bulvarı'nda meydana geldi. S.P. yönetimindeki 06 ED 8950 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden gelerek kavşağa giren elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Fas uyruklu anne M.L. ile kimliği belirlenemeyen oğlu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve oğlu ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.P. ağır yaralanan çocuğu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sürücü S.P. gözaltına alınarak, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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