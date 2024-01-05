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Kütahya'da Otomobil ile Tomruk Yüklü Traktör Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil ile Tomruk Yüklü Traktör Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tomruk yüklü traktör çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kütahya\'da Otomobil ile Tomruk Yüklü Traktör Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı
05.01.2024 - 12:56,
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobil ile tomruk yüklü traktörün çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

M.E. yönetimindeki 43 AF 007 plakalı otomobil, Çavdarhisar- Emet kara yolu Ağarı köyü yakınında F.T'nin kullandığı 43 FH 672 plakalı tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Otomobil ile Tomruk Yüklü Traktör Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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