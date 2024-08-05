Kütahya\'da Otomobil Kanala Düştü: 2\'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–KÜTAHYA'da otomobil, yol kenarındaki kanala düşerek takla attı. Ters dönen otomobildeki 2'si çocuk 7 kişi, yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolu 10'ncu kilometredeki hayvan barınağı mevkisinde meydana geldi. Güler Olğaç, kullandığı 41 KD 447 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki kanala düşen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Güler Olğaç (54), Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ve Mert Aslantürk (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.