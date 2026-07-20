Kütahya'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 43 ADR 604 plakalı otomobille, çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki 16 SLV 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle İ.K.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.K., yolcular M.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),