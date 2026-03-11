Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ramazan Programında Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Enne Sosyo Kültür Merkezi'nde düzenlenen ramazan programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen programda vatandaşlar, Enne Sosyo Kültür Merkezi'nde buluştu. Programa, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tasavvuf konseri gerçekleştirildi. Programda ayrıca geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu, masal anlatımları ve çocuk oyun etkinlikleri düzenlendi. Program öncesinde yapılan bilgilendirme etkinliklerinde ise vatandaşlara haşere, kemirgen ve yaban arısıyla mücadele, iklim değişikliği, sıfır atık ve afet farkındalığı konularında eğitim verildi.

Başkanı Eyüp Kahveci, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.