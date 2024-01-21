 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Romanlarla Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Romanlarla Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması

Kütahya'da Valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından, "Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kütahya\'da Romanlarla Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması
21.01.2024 - 20:00,
Abone Ol

Kütahya'da Valilik ve Romanlar Konfederasyonu tarafından, "Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Vali Musa Işın, Yeni Spor Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın kardeş ve birinci sınıf vatandaş olduğunu söyledi.

Türkiye'de Roman vatandaşların hiçbir zaman ötekileştirilmediğini belirten Işın, "Ama şunu size temin ederim ki Roman vatandaşlarımızla ilgili devletimizin hiçbir kademesinde bir ön yargı yoktur. Çünkü siz bu ülkede, huzur içerisinde hiçbir sıkıntıya sebep olmadan yaşayan insanlarsınız. Bu bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti'nin birer mümtaz ferdi olarak her türlü vatandaşlık görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsunuz." dedi.

"Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz"

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar da hiçbir ırkın birbirinden üstün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile olacağını ifade etti.

Konfederasyonunun öncelikli misyonunun devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü olduğunu vurgulayan Çokyaşar, şöyle konuştu:

"Bir olacağız, diri olacağız. Memleketi böldürtmeyeceğiz. Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Biz bu memleketin asli unsuruyuz. Roman vatandaşlar hepimizin olduğu gibi birinci sınıf vatandaştır. Birinci önceliğimiz devletin birliği ve bütünlüğüdür. Eğer ki Türkiye'de bir şey olsun Roman vatandaşların hepsi çoluk çocuk bayraklarıyla ölüme gitmezlerse ben namerdim. Bu millet şehit olmaya koşa koşa gider. Biz birlikte Türkiye'yiz. birlikte bir gücüz."

Çokyaşar, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde devlet tarafından kültür evleri kurulması çağrısında bulundu.

Etkinlik sonunda müzik şöleni ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Kütahya, Spor, Kültür, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Romanlarla Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Romanlarla Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement