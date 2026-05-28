Kütahya'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı
Kütahya'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı

28.05.2026 19:43
Kütahya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, trafik ekipleri önlem aldı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşerken, etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerindeki kavşak, yoğun yağışın ardından adeta göle döndü. Kavşakta biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri güvenlik amacıyla bölgeyi araç geçişine kapattı. Belediye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kavşakta biriken su tahliye edildi ve trafik yeniden normale döndü.

Cemalettin Mahallesi Menderes Caddesi'nde ise yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Bölgede araçlar için güvenlik tedbiri alındı. Kent merkezinin birçok noktasında da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Kütahya, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

