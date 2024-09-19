Kütahya'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Sosyal medya üzerinden silah paylaşan 10 şüpheli yakalanıp, evlerinde silah ve uyuşturucu bulundu.

19.09.2024 01:22
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KÜTAHYA'da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca-tüfek ve mühimmat fotoğrafları paylaşanlara yönelik inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin destek verdiği incelemede, tabancayla poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 21 hesap tespit edildi. Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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