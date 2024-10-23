Kütahya\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Kütahya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fuat Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi 40. Sokak'ta araç parkı yüzünden lastik tamircisi M.B. ile yeni iş yeri açan S.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, arbede sırasında tabancayla ateş ederek kendisini ve M.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.E, yakınları tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü, M.B. ise sağlık ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.