Kütahya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Kütahya\'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
06.07.2026 17:08
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Kütahya'da servis araçları işletmecisi R.Ö.'ye düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da servis araçları işletmecisi R.Ö.'nün ayağından yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada azmettirici, aracı ve tetikçi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tetikçi H.T.'nin saldırı için 300 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yan yolda geçen cuma günü, servis araçları işletmecisi R.Ö. otomobilini park edip yürüdüğü sırada yanına gelen motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan R.Ö., yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada R.Ö.'nün yerden aldığı taşı şüpheliye doğru fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Kütahya'daki özel bir hastaneye giden R.Ö., tedaviye alındı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olayla ilgili başlattığı araştırmada, sokaktaki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Kimliği belirlenen H.T., Meydan Mahallesi'ndeki saklandığı evde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheli H.T.'nin emniyetteki ifadesinin ardından, azmettirici olduğu öne sürülen A.O.Ç. ile saldırıda kullanılan motosikletin sahibi olduğu iddia edilen S.K. de yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada A.O.Ç.'nin servis araçları ihaleleri nedeniyle aralarında husumet bulunan R.Ö.'yü vurdurmak için tetikçi bulması amacıyla S.K.'den yardım istediği, ardından buluştuğu H.T.'ye silah ve para verdiği belirlendi. A.O.Ç.'nin ayrıca R.Ö.'nün okula geleceği saat ile kullanacağı araca ilişkin bilgileri de H.T.'ye aktardığı belirtildi.

SALDIRI İÇİN 300 BİN LİRA ALMIŞ

Şüpheli H.T.'nin saldırı öncesinde kask ve eldiven satın aldığı, olayda kullandığı motosikletin plakasını sökerek kimliğini gizlemeye çalıştığı, kıyafetlerini ise saldırı sonrası yaktığı tespit edildi. Şüpheli H.T., emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, silahlı saldırı için 300 bin lira karşılığında anlaştığını, bunun 100 bin liralık kısmını peşin aldığını söylediği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T., A.O.Ç. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Yaralı R.Ö.'nün ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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