Kütahya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı
Kütahya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı

Kütahya\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı
25.03.2026 02:48
Kütahya'da alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada Mert A. silahlı saldırıda yaralandı.

Kütahya'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fuat Paşa Mahallesi 40. Sokak'ta oto boya yapılan iş yerine arkadaşlarıyla gelen M.E. ile Mert A. (23) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

M.E'nin arkadaşlarından biri, tartışmanın ardından olay yerinden ayrılırken, sokakta bulunan Mert A'ya tüfekle ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzüne ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Mert A, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kütahya, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kütahya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı - Son Dakika
