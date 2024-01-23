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Kütahya'da Staj Yapan Öğrenci Atölye Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Staj Yapan Öğrenci Atölye Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'da staj gördüğü mobilya atölyesinde üzerine devrilen sunta blokları sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki öğrenci Erol Can Yavuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Kütahya\'da Staj Yapan Öğrenci Atölye Kazasında Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:15
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Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınarak Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirilen Yavuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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