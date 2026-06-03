Kütahya'da Su Verimliliği ve Şehir İmajı İçin Güç Birliği - Son Dakika
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Kütahya'da Su Verimliliği ve Şehir İmajı İçin Güç Birliği

03.06.2026 09:14  Güncelleme: 10:11
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Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle su verimliliği ve şehir imajını güçlendirmeyi hedefleyen iki projenin tanıtım toplantısı yapıldı. 55 okulda 13 bin öğrenciye su eğitimi verildi.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle yürütülen "Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması" ve "Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması" projelerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle su verimliliği ve şehir imajını güçlendirmeyi hedefleyen iki önemli projenin tanıtımı yapıldı.

55 OKULDA 13 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM

"Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması" ve "Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması" projeleri için düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iklim değişikliği ve kuraklık riskinin her geçen gün arttığını belirterek su kaynaklarının korunmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda belediye tarafından 2026 yılı içerisinde 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimleri verildiğini, atık yağ ve atık pil toplama çalışmalarıyla çevresel farkındalığın artırıldığını vurguladı. Kahveci, akustik dinleme sistemleriyle su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek doğal kaynakların korunduğunun da altını çizdi."

"ŞEHRİMİZİN MARKA DEĞERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Şehir imajı projesine de değinen Kahveci, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha görünür hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kütahya Valiliği himayelerinde hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında belediyenin 105 eylemin 37'sinde doğrudan görev aldığını ifade eden Kahveci, Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları etkinlikleri, karavan kamp alanları ve dijitalleşme yatırımlarıyla şehrimizin marka değerinin güçlendirildiğini kaydetti.

Akıllı şehircilik alanındaki çalışmalar sonucunda Kütahya'nın Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Endeksi'nde CBS ve İnsan kategorilerinde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Kahveci, üniversite ile belediye iş birliğiyle geleceğin güçlü, dirençli ve marka şehir Kütahya'sının inşa edilmeye devam edileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Su Verimliliği ve Şehir İmajı İçin Güç Birliği - Son Dakika

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