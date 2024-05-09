Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı

Kütahya\'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı

Kütahya'da düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 200'e yakın marka temsilcisi ve 100'ü aşkın firma katılımıyla başladı. Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanında gelişmeye başladığını belirtti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise fuarların satıcı, tedarikçi ve üreticiyi buluşturarak önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini vurguladı. Fuar, 12 Mayıs'ta sona erecek.

09.05.2024 13:57  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 200'e yakın marka temsilciyle 100'ü aşkın firma katılıyor.

Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da gelişmeye başladığını söyledi.

Fuarların sektörün gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Zaman, şunları ifade etti:

"Kütahya, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, turizmde giderek ivmesini artıran potansiyeli yüksek bir il. Bunu hep birlikte görebiliyoruz. Önümüzdeki yıllar Kütahya'nın olacak. Bütün yapılan çalışmaların amacı, vatandaşın refah seviyesini, huzur ve mutluluğunu yükseltmeye yönelik. Hepimizin hedefi o. Bu anlamda bu fuarı düzenleyerek bu hedefe katkı sunanlara teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de fuarların, satıcı, tedarikçi ve üreticiyi buluşturarak çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın doğrudan gıda sektörünü ilgilendiren önemli bir üretim alanı olduğuna işaret eden Kahveci, "Bu noktada gerek üreticilere gerekse biz idarecilere çok önemli görevler düşmektedir. Kütahya Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa dair çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor, bu alanda şehrimizin üretim potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kütahya'ya yönelik desteklemelerine ilişkin bilgi verdi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, birçok kurumun destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

Açılışın yapılmasının ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, stantları gezdi.

Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 12 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Eyüp Kahveci, Fikret Zaman, Kütahya, Eyüp, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement