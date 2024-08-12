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Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda S.K. (34) ile eşi G.K. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.K, eşi S.K'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, G.K'yı gözaltına aldı.