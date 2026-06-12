Kütahya'da Trafik Güvenliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Güvenliğine Dikkat Çekildi

12.06.2026 17:54  Güncelleme: 18:22
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Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya'da kurulan trafik güvenliği simülasyon alanında vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini takla ve çarpışma simülatörleriyle uygulamalı olarak deneyimledi.

(KÜTAHYA)- Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yılı kapsamında Kütahya'da kurulan trafik güvenliği simülasyon alanı, vatandaşlara emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sundu.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi önünde trafik güvenliği simülasyon alanı kuruldu. Etkinlik, vatandaşlar ve belediye personeli tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Trafik Jandarması ekiplerince kurulan simülasyon araçlarında katılımcılar, emniyet kemerinin kazalardaki önemini uygulamalı olarak deneyimledi. 360 derece dönebilen takla simülatörü ve çarpışma simülatörü ile vatandaşlara, olası trafik kazalarında yaşanabilecek etkiler gösterildi.

Etkinlikte, düşük hızlarda meydana gelen kazalarda dahi emniyet kemerinin can güvenliği açısından kritik rol taşıdığı vurgulandı. Ayrıca trafik kurallarına uyulmasının ve güvenli sürüş bilincinin önemi anlatıldı. Başkan Kahveci, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet ederek trafik güvenliği konusunda yapılan farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti ve emeği geçen Jandarma Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Trafik Güvenliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika

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