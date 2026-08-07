Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Tavşanlı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Ayşe Bozkurt (54) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tavşanlı-Emet kara yolu Derecikköy Kavşağ'ında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne seyir halinde olan A.U.B. yönetimindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil, kavşakta Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine ilerleyen R.K. idaresindeki 10 ALD 182 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler R.K. ve A.U.B ile yolcu konumunda bulunan Ayşe Bozkurt, H.Ç., M.Y., B.S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yararılardan sürücü R.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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