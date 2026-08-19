Kütahya\'da Traktör Yangını Tarım Arazisini Vurdu

Kütahya'da traktörden kaynaklandığı öne sürülen yangın nedeniyle tarım arazisi zarar gördü.

Aydoğdu Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen traktörü kullanan Hasan Can, gazetecilere, biçerdöverin ulaşamadığı bölgelerdeki ekinleri temizlediği sırada traktörün çalışmayı durdurduğunu belirterek, "Traktörü yeniden çalıştırmak için marşa bastığım sırada yangın çıktı." dedi.