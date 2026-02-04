Kütahya'da Kentin Turizm Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Projeler Ele Alındı - Son Dakika
Kütahya'da Kentin Turizm Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Projeler Ele Alındı

04.02.2026 09:43  Güncelleme: 10:42
Kütahya Belediyesi, kentin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla hazırlanan Turizm Master Planı'nı değerlendiren bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sürdürülebilir turizm için kısa, orta ve uzun vadeli projeler ele alındı.

Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında kentin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli proje ve çalışmalar, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Kütahya'nın turizm potansiyelinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Kütahya Turizm Master Planı  düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilgili birim müdürleri, belediye personeli, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve ajansın proje yöneticileri katıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, ihtiyaç analizleri ve kısa vadede atılması planlanan yeni adımlar ele alındı. Ayrıca turizmin tüm boyutları ele alınarak kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.  Toplantı, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik atılacak adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

