Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti - Son Dakika
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Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti

Kütahya\'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti

Kütahya'da bir genç, ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri sürmüş, ancak emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etmiştir. Zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını ve sürekli olarak kendisine baskı kurduklarını öne sürmüştür. Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, tartışmanın ardından annesini av tüfeğiyle vurduğunu ve üvey babasına da tabancayla ateş ettiğini anlatmıştır.

02.07.2024 10:37
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Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgulamasında iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

Annesi ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

Olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirten şüpheli, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle annesini vurduğunu, ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Kütahya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Üvey Babasını Öldüren Genç İki Cinayeti de İtiraf Etti - Son Dakika
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