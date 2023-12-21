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Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan İki İşletmeye 30 Gün Kapatma Cezası - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan İki İşletmeye 30 Gün Kapatma Cezası

Kütahya'da yapılan denetimlerde uyuşturucu bulunan iki içkili eğlence yerine 30 gün süreyle faaliyetten men kararı verildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve işletmeler mühürlendi.

Kütahya\'da Uyuşturucu Bulunan İki İşletmeye 30 Gün Kapatma Cezası
21.12.2023 - 11:03,
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Kütahya'da, uyuşturucu bulunması nedeniyle içkili iki eğlence yerine 30 gün kapatma cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta kent merkezindeki içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerde, iki işletmede uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Valilik tarafından bu işletmeler hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında 30 gün süreyle "faaliyetten men" kararı verildi.

Karar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, iki işletmeyi mühürleyerek kapattı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Zabıta, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Bulunan İki İşletmeye 30 Gün Kapatma Cezası - Son Dakika
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