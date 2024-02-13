Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kütahya\'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip satan şüphelileri takibe aldı. Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, hakimlikçe işlemlerinin ardından tutuklandı. Kütahya Emniyet Müdürü, kente uyuşturucu ticaretine izin vermeyeceklerini ve yılbaşından bu yana 27 zanlının tutuklandığını belirtti.

13.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen S.S. ve S.A'yı takibe aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yaptığı açıklamada, kente uyuşturucunun girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yılbaşından bu yana uyuşturucu ticareti suçundan 27 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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