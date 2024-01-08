13:20 • •
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya- Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdu.
Otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu M.A.A. ve S.H.A'nın yapılan üst aramasında, 14 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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