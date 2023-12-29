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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar Y. ve Ufuk Y. tutuklandı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler, kaçarken araçtan attıkları 474 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 4 gram daha sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin işlettiği içkili eğlence yerinin de uyuşturucu ele geçirilmesi nedeniyle 30 günlüğüne kapatıldığı belirtildi.

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı
29.12.2023 - 14:45,
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, şüphe üzerine Yaşar Y. ve kardeşi Ufuk Y'nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, sentetik uyuşturucuyu aracın camından atarak kaçtı. Takibin ardından yakalanan şüphelilerin attığı 474 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda 4 gram daha sentetik uyuşturucu bulunan Yaşar Y. ve Ufuk Y, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin işlettiği içkili eğlence yerinin de uyuşturucu ele geçirilmesi nedeniyle 30 günlüğüne kapatıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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