Kütahya'da Yaban Atları Drone ile Görüntülendi

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Kütahya'da yaban atlarını dron ile böyle görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Şevki Şimşek Yaylacık Ormanı'nda yaşayan atlar, dron ile görüntüledi.

Tunçbilek beldesinden Şevki Şimsek isimli doğaseverin ormanda yaban hayvanlarına fırınından götürdüğü ekmekleri verdiği sırada kaldırdığı drone ile çektiği yaban atları görüntüleri oldukça ilgi çekti. Gruplar halinde dolaşan yaban atları ilk anda ne olduğunu anlamadılar ve daha sonra orman içlerine uzaklaşarak gözden kayboldular.

Dron ile atları kayıt altına alan Şimşek, şunları söyledi: "Fırından ekmekleri yaban hayvanlarına götürüyordum, bir anda karşıma çıktılar. Ben de o anları ölümsüzleştirerek yoluma devam ettim ki aksilik olacak, arabam kara saplandı. Ne kadar uğraştıysam çıkaramadım, sonra Tunçbilek merkez mahallesi muhtarı Mustafa Kavun ve Halil Namlı traktörleri ile gelerek beni kurtararak yoluma devam ettim. Ormanlarımızı ve yaban hayatını koruyup sahip çıkalım."