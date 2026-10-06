Kütahya'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki kişi, oğlunun ihbarıyla evinde ölü bulundu

Kütahya'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki kişi, oğlunun ihbarıyla evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kişi, oğlunun haber alamayıp eve gelmesi üzerine evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ve polis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeni için morga götürüldü.
Kütahya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Sultanbağı Mahallesi Yeşil Sokak'taki iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan H.A'dan (74), haber alamayan oğlu, eve geldi.
Babasını hareketsiz bulan kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. H.A'nın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.
H.A'nın kalp yetmezliği ve bazı sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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