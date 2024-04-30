Kütahya'da yaşayan Filistinli eczacının 4 kuzeni Gazze'de şehit edildi
KÜTAHYA - Kütahya'da Türk eşi ile birlikte 23 yıldır eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin Gazze'deki 4 kuzeni İsrail'in saldırısında şehit oldu.
Eczacı Muhammed Ziya Afifi, acı haberi Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'ndeki iş yerinde aldı. Afifi, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırıda kuzenim Abdülfettah Afifi'nin 4 kızı şehit oldu. Hanan Al-Afifi 21, Amani Al-Afifi 19, Hala Al-Afifi 17 ve Amira Al-Afifi de 11 yaşındaydı. İSHA ile yapılan bombalı saldırı sonucu 4 kız kuzenimi kaybettim, şehit oldular. Cenazeleri maalesef paramparça oldu. Cesetleri sokaklardan toplandı. Ailelerimiz aynı 7 aydır sıkıntıyı yaşıyor. Aynı ızdırabı biz de burada yaşıyoruz. Gözümüz kulağımız Filistin'de Gazze'de. Benim 500'e yakın akrabam Filistin'de Gazze'de. Akrabalarım 7 aydır adeta ölümü bekliyor. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok. Her an ölüm tehlikesi. Bizim Gazze'deki'deki bir evimizde tam 90 kişi yaşıyor ve her an ölümlü karşı karşıya" dedi.
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