Kütahya'da Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı

Kütahya\'da Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı
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Kütahya'da geleneksel sanatların ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması amacıyla Kütahya Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Laleli Camii önünden başlayan kortej yürüyüşünün ardından Zafer Meydanı'nda mehteran gösterisi ve açılış programı gerçekleştirildi.

(KÜTAHYA) - Kütahya'da geleneksel sanatların ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla "Kütahya Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şölen kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve açılış programına katıldı.

Kütahya'da geleneksel sanatların ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen Kütahya Yaşayan Miras Şöleni, kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği iş birliğiyle düzenlenen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Başkan Kahveci, il protokolü ve sanatkarlar katıldı.

Laleli Camii önünden başlayan kortej yürüyüşü, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Zafer Meydanı'nda gerçekleşen mehteran gösterisi ve açılış programıyla devam eden programda, Kütahya'nın sahip olduğu mirasa vurgu yapıldı.

Kahveci, Kütahya'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılmasının ve yaşatılmasının önemini vurgulayarak, geleneksel sanatları sürdüren sanatkarlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından şölen kapsamında kurulan stantlar ziyaret edilerek sanatçılardan eserlerine ilişkin bilgi alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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