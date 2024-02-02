Kütahya\'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan sergi açıldı

Kütahya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan, "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kentteki bir alışveriş merkezinde, bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri sergilendi.
Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, bu çalışmaların toplumun bilinçlendirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.
Yeşilay ve YEDAM çalışmalarını her zaman desteklediklerini belirten Işın, şunları kaydetti:
"Bu anlamda da desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeter ki toplumda farkındalık oluşturmada insanlarımızın gayreti olsun. Bunun gayretindeyiz. Amacımız birçok konuda halkımızın duyarlı olmasını temin etmektir. Özellikle tütün, alkol, dijital bağımlılık konularında hepimiz mustaribiz. Bu konuda çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yapılan çalışmalarda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Önemli olan çocuklarımızı, gençlerimizi korumak, muhafaza etmek."
Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da Yeşilay'ın, tütün, alkol, madde, alkol ve teknoloji olmak üzere 5 ana bağımlılık türünde hizmet verdiğini hatırlattı.
Yeşilay danışmanlık merkezlerinde verilen hizmetlerin gizli ve ücretsiz olduğunu dile getiren Ünal, "Bu alanlarda psikososyal destek veren merkezimiz ayakta tedavi hizmeti vermekte. Buraya başvuran danışanlarımız atölye çalışmalarıyla hayatlarındaki renklerini yeniden kazandılar ve tertemiz bir sayfayla burada bugün bu güzel sergiyi hazırladılar." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile davetliler açılışı yapılan sergi gezerek eserleri inceledi.
Programda, Yeşilay'ın çalışmalarına destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.
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