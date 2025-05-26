Kütahya'da Yöresel Lezzetler Etkinliği Gerçekleşti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kütahya Yöresel Lezzetler" ikram programına katıldı.

Kütahya'nın mutfak kültürünü tanıtmak ve yerel lezzetleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen "Kütahya Yöresel Lezzetler" etkinliği, bu yıl polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Etkinlikte, kontrol noktasından geçen araç sürücülerine ve yolculara ikramlarda bulunuldu.

Kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olan yöresel lezzetlerin vatandaşlara sunulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kahveci, şehrin mutfağının Anadolu'nun en köklü lezzet geleneklerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti.