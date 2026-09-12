Kütahya Domaniç\'te orman yangını büyümeden söndürüldü, 1 dönüm alan zarar gördü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Akşam saatlerinde Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonuç yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.