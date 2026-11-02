Domaniç çevre yolunda otomobille çarpışan traktör ortadan ikiye ayrıldı

Domaniç çevre yolunda otomobille çarpışan traktör ortadan ikiye ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 69 yaşındaki T.K.'nin kullandığı traktör, 40 yaşındaki R.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından traktör ikiye ayrılırken otomobil kullanılamaz hale geldi. İki sürücü de yara almazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü.
TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ, OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Domaniç çevre yolunda T.K.'nin (69) kullandığı 43 UK 214 plakalı traktör ile R.Ç. (40) idaresindeki 43 HT 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü.
SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU
Sürücülerin yara almadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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