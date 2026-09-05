Kütahya Domaniç'te traktör devrildi, 63 yaşındaki sürücü yaralandı
Kütahya Domaniç'te orman yolunda traktörün devrilmesi sonucu sürücü Cemal Tanrıkulu (63) yaralandı. Traktörün altında kalan Tanrıkulu ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cemal Tanrıkulu (63) idaresindeki traktör, Seydikuzu köyü Usamtaşı mevkisindeki orman yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan Tanrıkulu, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekibin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tanrıkulu, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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