Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliği minikleri eğlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliği minikleri eğlendirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'nde düzenlenen çocuk şenliği minikleri eğlendirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliğinde minikler eğlendi. Şenliğe okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı. Şenlikte yapılan konuşmalarda öğretmenlerin toplumun liderleri olduğu vurgulandı. Şenlik, tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

28.05.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) eğitim gören öğretmen adayları tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde minikler gönüllerince eğlendi.

DPÜ Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen 1. Çocuk Şenliği'ne okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile protokol üyeleri katıldı.

Vali Vekili Aydın Börü, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk şenliğine katılarak onların mutluluğuna ortak olmanın sevincin yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlerin toplumların yol göstericileri olduğunu belirten Börü, şunları kaydetti:

"Bizim aslında toplumumuzu inşa eden gerçek liderlerimiz öğretmenlerimizdir. Çünkü öğretmenlerimiz bizlere kılavuzluk ediyorlar. Hepimiz çocukluğumuzda okula gittiğimizde ilk gördüğümüz rol modellerimiz öğretmenlerimiz. Çocukların gelişmesinde ve olgunlaşmasında en büyük katkı sunanlar öğretmenleridir. Öğretmen adaylarımız mezun olduktan ve ülkemizin, belki de dünyanın farklı bölgelerinde görev aldıklarında bir insan yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacaklar."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak öğrenci etkinliklerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Bütün fakültelerin başarılı çalışmalar yaptığını, Eğitim Fakültesi'nin çocuk şenliği etkinliğiyle bunun öncüsü olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, "Bütün akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi, öğretmen adaylarımızı kutluyorum. Burada harika bir atmosfer oluşturdular. Geleceğin teminatı olan gençlerimizi kampüsümüzde ağırlamaktan son derece memnunuz. Kampüsümüz çocuk sesleri ile doldu. Bizler de bu anlamda güzel bir gün yaşıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da birer konuşma yaparak ortaklaşa yapılan etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı çocuk şenliği etkinliği, tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Çocuk, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliği minikleri eğlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail’in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü İsrail'in Refah saldırıları devam ediyor: 21 Filistinli öldü
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:53:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliği minikleri eğlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement