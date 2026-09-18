Kütahya Emet\'te Kıbrıs gazisi Halil Çil toprağa verildi

Kütahya Emet'te Kıbrıs gazisi Halil Çil toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Emet ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Çil'in cenazesi toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşın Emet Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Emet İlçe Mezarlığı'nda defnedildiği törene protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halil Çil'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Emet Çarşı Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine protokol üyeleri, gaziler, Çil'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Çil'in cenazesi, namazın ardından Emet İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?