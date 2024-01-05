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Kütahya Hisarcık'ta Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhallar köyünde, Ahmet Demirel'in yalnız yaşadığı ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Demirel ise Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya Hisarcık\'ta Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı
05.01.2024 - 14:07,
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kutluhallar köyünde Ahmet Demirel'in (66) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yükseldiğini gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hisarcık Belediyesi ile Emet Etibor İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan Demirel ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya Hisarcık'ta Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı - Son Dakika
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