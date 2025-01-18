Kütahya İHH 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya İHH 2024 Hedeflerini Açıkladı

Kütahya İHH 2024 Hedeflerini Açıkladı

İHH Derneği, 2024'te yardım projelerine devam edecek, 93 yetime destek sağlıyor.

18.01.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, derneğin 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yenipazar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek binasında bir araya geldiği gazetecilere faaliyetlerini anlattı.

Kütahya'da 10 yılı aşkın bir zamandır yurt içi ve yurt dışındaki birçok ihtiyaç sahibine hayırseverlerin yardımlarıyla destek olduklarını dile getiren Yenipazar, şunları söyledi:

"Atalarımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demiş. Bizler de 'insanı yaşat ki dünya var olsun' diyoruz. Bu anlayışla yeryüzünde yardıma muhtaç kimler varsa elimizdeki imkanlarla onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında il genelinde bize ulaşan 93 yetim çocuğumuza destek oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda uyguladığımız 'İyilikte Yarışan Sınıflar' adlı projemizde Kütahya'daki 138 okulumuzda 264 yetime destek oluyoruz. Buradaki amacımız henüz küçük yaşlardaki çocuklarımıza iyilik yapabilmeyi, bir başkasının derdiyle dertlenebilmeyi öğretmek."

Yenipazar, yaptıkları ayni ve nakdi yardımlara ilişkin de bilgileri paylaştı.

Depremzedelere için 3 milyon 36 bin tutarında yardım malzemesi gönderdiklerini anlatan Yenipazar, şöyle devam etti:

"İlimizdeki ihtiyaç sahiplerimize yiyecek, giyecek, yakacak, sağlık, hijyen, kırtasiye gibi 5 milyon 46 bin 322 lira tutarında yardımda bulunduk. İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için 8 milyon 100 bin 285 lira nakdi yardım ulaştırdık. Yurt dışındaki yaklaşık 17 diğer ülkeye 13 milyon 162 bin 393 lira tutarında yardım gönderildi. Yurt dışında, özellikle Afrika ülkelerindeki vatandaşların su ihtiyacı için 10 su kuyusu daha açtırdık, yine o bölgedeki 78 vatandaşın katarakt ameliyatını hayırseverlerimizin destekleriyle yaptırdık."

Yenipazar, sosyal ve kültürel birçok etkinlik düzenlediklerine değinerek, çalışmaların bu yıl da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

MUSTAFA YENİPAZAR, Yerel Haberler, Yenipazar, Güncel, Yaşam, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya İHH 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:12:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya İHH 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.