Kütahya İl Ambulans Servisi personeli AFAD eğitiminde yangın tatbikatı yaptı

Kütahya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeline afet ve yangın farkındalığı eğitimi verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Programda, afet öncesinde alınabilecek önlemler, afet sırasında uygulanması gereken davranışlar ve afet sonrasındaki planlama süreçleri anlatıldı.

Katılımcılara ayrıca yangınların oluşum nedenleri, yangın türleri ve yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların yer aldığı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.